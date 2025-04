Vídeo: relembre o dia em que bebê paraense foi levada ao papa Francisco e abençoada por ele

Em abril de 2023, uma família do Pará que visitava o Vaticano foi surpreendida por um momento único. A pequena Ana Lara, então com oito meses, recebeu uma bênção diretamente das mãos do pontífice, na Praça São Pedro. Moradora do bairro Umarizal, em Belém, a menina é filha dos empresários Leonardo Gouvêa e Ana Paula Rocha.

Imagens divulgadas na época mostram um dos seguranças pegando a criança no colo e levando-a até Francisco, que coloca a mão sobre a cabeça da bebê e profere uma bênção.

“Lá cabem 50 mil pessoas apenas, e os ingressos são distribuídos de forma gratuita. Chegamos bem cedo, ficamos na fila e, quando abriram os portões, foi aquela correria, para ficarmos bem próximos de onde o papa ia realmente passar. A gente não esperava que fosse acontecer de o papa parar na nossa frente, eu entregar a minha filha Ana Lara na mão do segurança, e o papa pegar nela, tocar na cabeça dela e dar a bênção”, revelou Leonardo.

Líder da Igreja Católica desde 2013, o papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo.