VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Uma situação inusitada vivida por uma empresária americana chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. Rae Mackenzie Brown, do estado do Texas, viralizou no TikTok após relatar que precisa depilar a ponta do dedo da mão direita devido a um enxerto de pele da virilha feito durante a infância.

O caso curioso teve início após Rae sofrer um acidente doméstico ainda criança, que resultou na perda da ponta do dedo. Para minimizar a deformidade e promover a recuperação do local, os médicos optaram por um enxerto de pele retirada da virilha, região do próprio corpo da paciente. A escolha é comum nesse tipo de cirurgia por conta da elasticidade e características da pele.

O que ninguém esperava era que, anos depois, com a chegada da puberdade, os pelos pubianos começariam a crescer não só na virilha, mas também no dedo reconstruído. “Na puberdade, começaram a nascer pelos na ponta do meu dedo. Agora eu preciso depilar o dedo também”, contou Rae, em tom bem-humorado.

Ela compartilhou situações constrangedoras que já viveu por conta da condição, além de destacar a importância de conversar abertamente sobre procedimentos médicos e suas consequências inesperadas.

Mesmo com o resultado estético peculiar, a americana diz que não se arrepende da cirurgia e que o enxerto foi fundamental para recuperar a mobilidade e a aparência do dedo lesionado. Hoje, ela encara o assunto com leveza e usa a própria experiência para divertir os seguidores e conscientizar sobre as peculiaridades das técnicas reconstrutivas.