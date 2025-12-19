Putin diz que ataques ucranianos a petroleiros não interrompem suprimentos e promete resposta

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que ataques de drones ucranianos contra petroleiros russos não serão capazes de interromper o sistema de suprimentos do país e alertou que haverá respostas por parte de Moscou. As declarações foram feitas durante conferência de imprensa anual em Moscou sobre os resultados de 2025 e as previsões para 2026.

Ao comentar reportagens sobre um ataque de drones a um petroleiro russo no Mar Mediterrâneo, Putin disse que esse tipo de ação tem objetivos limitados. "Isso é feito, entre outras coisas, para aumentar os prêmios de seguro. Na verdade, um objetivo utilitário. Isso não levará ao resultado esperado no final, não interromperá nenhum suprimento, mas apenas criará uma ameaça adicional", afirmou. Ele acrescentou que "respostas do nosso lado certamente virão".

Putin também condenou ataques ucranianos contra infraestrutura civil, ressaltando os impactos sobre a população. Segundo ele, "qualquer coisa que danifique infraestrutura civil, não aos combatentes, mas a pessoas que não têm nada a ver com os combates, é claro, merece a mais severa condenação", reiterando que "sempre haverá uma resposta da nossa parte".

Em outro momento, o presidente russo criticou a postura do que chamou de "elites políticas europeias" em relação à guerra e ao apoio a Kiev. Para Putin, esses grupos estariam aguardando mudanças no cenário político dos Estados Unidos para ampliar a pressão sobre o presidente Donald Trump. Segundo ele, as lideranças europeias "contam com o fato de que, após as eleições de meio de mandato para o Congresso dos EUA no próximo ano, o cenário político mude", sem explicar detalhes. Putin acrescentou que algumas dessas figuras da Europa "se comportam de maneira bastante agressiva e, na minha opinião, não muito profissional", também sem entrar em detalhes.