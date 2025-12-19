Trump suspende programa de sorteio de green cards; suspeito de tiroteio foi beneficiário

O presidente Donald Trump suspendeu, nesta quinta-feira, 19, o programa de sorteio de vistos de residência permanente, conhecido como Green Card. A medida foi tomada após um suspeito de tiroteios na Universidade Brown e no MIT ter conquistado o direito à permanência nos Estados Unidos através deste programa.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, confirmou em publicação no X que, a pedido de Trump, a suspensão do programa está sendo organizada junto ao Serviço de Cidadania e Imigração do país.

Noem afirmou que "Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar em nosso país", referindo-se a Claudio Neves Valente, cidadão português que obteve o status de residente permanente legal em 2017.

Detalhes do Suspeito e os Ataques

Valente, de 48 anos, é apontado como suspeito do ataque na Universidade Brown, que resultou na morte de dois estudantes e ferimentos em outros nove. Ele também é suspeito do assassinato de um professor de física do MIT.

O suspeito foi encontrado morto na noite de quinta, 18. Autoridades acreditam que Claudio Neves Valente cometeu suicídio.

O Programa de Sorteio de Vistos de Diversidade

O programa de vistos de diversidade disponibiliza anualmente até 50 mil Green Cards. Estes são concedidos por meio de sorteio a pessoas de países pouco representados nos EUA, muitos deles africanos.

Criado pelo Congresso, o sorteio pode enfrentar contestações judiciais após a suspensão. Quase 20 milhões de pessoas se inscreveram na loteria de vistos de 2025, com mais de 131 mil selecionadas, incluindo cônjuges.

Os candidatos aprovados passam por uma rigorosa verificação para obterem admissão nos Estados Unidos. Cidadãos portugueses foram contemplados com apenas 38 vagas no programa.

Os vencedores da loteria são convidados a solicitar o Green Card, sendo entrevistados em consulados e submetidos aos mesmos requisitos e verificações que os demais solicitantes da autorização.