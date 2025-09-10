Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Ministra da Saúde da Suécia passa mal e desmaia durante cerimônia de posse

Elisabet Lann assume o cargo no Ministério da Saúde da Suécia após a renúncia de Acko Ankarberg Johansson, que havia anunciado recentemente sua intenção de disputar nova vaga no Parlamento

Gabrielle Borges
fonte

O episódio ocorreu logo após seu discurso de apresentação, quando Lann passou mal e caiu do púlpito (Reprodução/ Redes Sociais)

A nova ministra da Saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante a sua própria cerimônia de posse e primeira coletiva de imprensa em Estocolmo, na terça-feira (09/09). Ela foi socorrida por colegas, incluindo a ministra da Energia e Indústria, Ebba Busch, que a colocou de barriga para cima para ela se reestabelecer.

VEJA MAIS

image Suécia e Holanda pedem sanções e suspensão de acordo com israelenses

image Israel anuncia que ativista Greta Thunberg deixou o país e retorna para Suécia
Ela foi detida ao lado de ativistas, incluindo um brasileiro, bordo de um barco de ajuda humanitária que tentava entrar na Faixa de Gaza

[[(standard.Article) BCs da Suécia e Noruega mantêm juros, assim como Fed, em meio a incertezas sobre tarifas]]

O episódio ocorreu logo após seu discurso de apresentação, quando Lann passou mal e caiu do púlpito, conforme mostra o vídeo do momento. Alguns minutos depois, Lann retornou à coletiva e explicou que o desmaio foi causado por uma glicemia (queda de açúcar no sangue).

Assista ao momento:

Elisabet Lann, de 48 anos, assume o cargo no Ministério da Saúde da Suécia após a renúncia de Acko Ankarberg Johansson, que havia anunciado recentemente sua intenção de disputar nova vaga no Parlamento. Antes da nomeação, Lann era vereadora em Gotemburgo pelo partido Democratas-Cristãos (KD) e integrava a direção nacional e o comitê executivo do partido.

O setor da saúde é uma das principais bandeiras do partido, que prometeu reduzir as longas filas de atendimento médico, consideradas ilegais na Suécia, mesmo após aportes bilionários. 

Em nota, Kristersson deu as boas-vindas à nova ministra e afirmou estar satisfeito por ela estar se sentindo bem “após uma primeira coletiva de imprensa um tanto dramática”, brincou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

