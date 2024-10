VÍDEO: Menina palestina carrega irmã por 2 km em busca de ajuda na Faixa de Gaza

Uma cena comovente nas estradas que não foram destruídas na Faixa de Gaza viralizou nas redes sociais nesta semana. O vídeo mostra uma menina palestina, descalça e com expressão de cansaço, carregando sua irmã mais nova nas costas. A criança, segundo o relato, caminhava por mais de dois quilômetros sob o sol em busca de ajuda. A imagem foi registrada pelo fotojornalista Alaa Hamouda, que ofereceu uma carona até um campo de refugiados.

No vídeo, o fotojornalista questiona a menina sobre o motivo de estar carregando a irmã daquela forma, e a jovem explica que a mais nova precisaria de cuidados médicos urgentes para tratar uma lesão na perna, após ter sido atropelada.

"Estou cansada, estou carregando ela há mais de uma hora", diz a criança.

As irmãs estavam seguindo em direção ao campo de Al-Bureij Park, no centro de Gaza, onde esperavam conseguir atendimento. Dados recentes da ONU indicam que entre 17 e 18 mil órfãos desprotegidos vivem na região.

Segundo informações da UNICEF, as crianças fazem parte do grupo de aproximadamente 700 mil deslocados em Gaza, que vivem em condições extremas nos acampamentos de refugiados. A organização alerta para a falta de saneamento básico, comida e água potável nesses abrigos, além do acesso extremamente limitado a cuidados médicos.

Confira o vídeo com legenda:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)