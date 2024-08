Meninas de Gaza cortam seus cabelos por falta de pentes

Quando as meninas reclamam para a pediatra de Gaza Lobna al-Azaiza que não têm pente, ela diz para elas cortarem o cabelo.

Não se trata apenas de pentes. O bloqueio de Israel ao território, devastado por 10 meses de guerra, significa que há pouco ou nenhum xampu, sabonete, produtos para menstruação ou materiais de limpeza doméstica.

A coleta de lixo e o tratamento de esgoto também entraram em colapso, e é fácil ver por que as doenças contagiosas que se desenvolvem na superlotação e na falta de limpeza -- como sarna ou infecções fúngicas -- estão aumentando.

"No período passado, a doença mais comum que vimos foram erupções cutâneas, doenças de pele, que têm muitas causas, incluindo a superlotação nos acampamentos, o aumento do calor dentro das tendas, a transpiração entre as crianças e a falta de água suficiente para o banho", disse a médica.

Azaiza costumava trabalhar no Kamal Adwan Hospital, em Beit Lahia, até que os tanques israelenses separaram o norte do enclave sitiado do sul.

Como a maioria dos médicos de Gaza, ela se adaptou e continua a tratar os pacientes, caminhando para o trabalho, passando por sua própria casa em ruínas, destruída por um ataque israelense.

A clínica em tendas que ela montou com uma pequena equipe começou tratando de crianças, mas, por necessidade, tornou-se um consultório para famílias inteiras, a maioria das quais também recebeu ordens para sair de suas casas ou teve as mesmas bombardeadas, como a grande maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza.

Até mesmo os medicamentos disponíveis muitas vezes são inacessíveis; um tubo de pomada simples para queimaduras pode custar o equivalente a mais de 50 dólares.

As entregas de ajuda internacional foram drasticamente reduzidas desde que Israel tomou o controle da passagem de fronteira de Rafah do Egito, exacerbando a crise humanitária.

Israel nega a responsabilidade pelos atrasos na entrada de ajuda humanitária urgente, dizendo que a ONU e outros são responsáveis pela distribuição dentro do enclave.

Azaiza não tem dúvidas de qual é a solução imediata:

"A passagem de fronteira precisa ser aberta para que possamos trazer medicamentos, pois a maioria dos atuais é ineficaz: efeito zero, não há efeito sobre as doenças de pele que vemos."