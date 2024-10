Jovem iraquiana é resgatada após passar 10 anos em cativeiro em Gaza

Uma jovem iraquiana yazidi de 21 anos, identificada como Fawzia Amin Sido, foi resgatada após passar 10 anos em cativeiro na Faixa de Gaza. Ela foi sequestrada por militantes do Estado Islâmico em sua casa na cidade de Sinjar, no Iraque, quando tinha apenas 11 anos. Após ser capturada, Fawzia foi vendida na Síria para um palestino, supostamente associado ao Hamas, e levada para Gaza, onde foi forçada a cuidar dos filhos desse homem.

A operação de resgate ocorreu nesta semana e foi coordenada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), com o apoio dos Estados Unidos e de outras autoridades internacionais. O diretor do departamento de diplomacia digital do Ministério das Relações Exteriores de Israel, David Saranga, anunciou que "Fawzia, uma menina yazidi sequestrada pelo ISIS e levada para Gaza, foi finalmente resgatada". Ele acrescentou que a jovem reencontrou sua família no Iraque após a libertação.

Antes do resgate, houve várias tentativas sem sucesso devido à instabilidade na região. O porta-voz do Departamento de Estado americano confirmou que a recente morte do sequestrador permitiu que Fawzia escapasse. As FDI informaram que a jovem estava em boas condições físicas, embora apresentasse sinais de trauma emocional.

Desde o ataque do Estado Islâmico em 2014, cerca de 6 mil yazidis foram sequestrados, e aproximadamente 3.500 foram resgatados. Autoridades iraquianas estimam que cerca de 2.600 ainda estão desaparecidos, muitos dos quais provavelmente mortos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)