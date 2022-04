Vídeo: Jovem desmaia e cai no trilho entre vagões do metrô

Passageiros do metrô em Buenos Aires, na Argentina, testemunharam uma situação inacreditável. Em uma das plataformas da estação Independencia, uma jovem desmaiou e caiu entre os trilhos, no momento em que uma das composições passava. Um grupo de pessoas que aguardava pelo embarque ficou aterrorizada diante da cena. Mas, inexplicavelmente, a garota não sofreu ferimentos graves. As informações são do portal Metrópoles.

As câmeras de segurança da estação registraram as imagens impressionantes. A jovem é vista na plataforma e parece não estar se sentindo bem. Ela avança cambaleante em direção à extremidade da rampa onde passam os trens e, sem que ninguém consiga perceber ou evitar, cai entre os vagões. Os demais passageiros assistem a cena horrorizados.

A administradora da estação acionou o procedimento de urgência e, após a determinar a parada das composições, encaminhou uma equipe de funcionários para resgatar a vítima. Para surpresa de todos, a moça é retirada de baixo de um dos vagões com vida.

Na sequência, ela foi levada de ambulância para um centro de saúde, onde os médicos atestaram apenas uma fratura na costela e escoriações. Refeita do susto, após o atendimento hospitalar, ela afirmou que não se recordava de muita coisa, porém, estava impressionada com tudo que havia lhe acontecido.

“Minha pressão caiu e eu desmaiei. Tentei dizer para uma pessoa que estava na minha frente, mas não consegui”, disse a jovem. "Eu não me lembro quando eles me tiraram de lá. Levantei com pessoas ao meu redor que falavam comigo e eu não entendia nada”, relatou ela.

“Falaram que num momento de lucidez eu dei informações sobre a minha família para que pudessem ligar pra eles, mas eu só me lembro de acordar no hospital”, contou. “Me recordo apenas de estar deitada no chão com as pessoas ao meu redor, da ambulância e do hospital”.