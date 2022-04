Homem dorme embaixo de carreta e morre esmagado após caminhoneiro sair com veículo

O acidente de trânsito impactou quem assistiu à cena, na manhã desta quinta-feira (14). Um homem esmagado pelas rodas de uma carreta em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Equipes das Polícias Militar e Civil atenderam à ocorrência, mas já encontraram o homem sem vida. Ele não teve a identidade divulgada. Com informações do site Debate Carajás.

Populares informaram que ele estava dormindo debaixo do veículo e o motorista, ao manobrar, acabou passando com uma das rodas por cima dele. O acidente aconteceu no pátio de um posto de combustíveis de Dom Eliseu, onde os motoristas param para passar a noite.

A morte do homem teria ocorrido porque o motorista não percebeu a presença dele embaixo da carreta. Uma das rodas passou por cima dele e o esmagou.

A Polícia Militar fez o isolamento da área. A Polícia Civil realizou os procedimentos cabíveis e tenta fazer a identificação da vítima.