VÍDEO: Homem invade concessionária após ter pedido de devolução de carro com defeito negado

Um homem invadiu uma concessionária na cidade de Sandy, no estado de Utah, Estados Unidos, nesta terça-feira (10), após ter seu pedido de devolução de um carro negado. Segundo o comprador, o veículo, adquirido poucas horas antes, apresentou defeitos mecânicos. Veja o momento do ocorrido:

Inconformado com a recusa dos funcionários em aceitar a devolução, o homem acelerou o carro contra a fachada da entrada principal do estabelecimento, espalhando vidro por toda a parte e assustando os funcionários do local. Após sair do carro, ele proferiu xingamentos e deixou o local a pé.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O gerente da concessionária acionou a polícia, e o homem foi preso. Ele deverá responder por destruição de propriedade, comportamento imprudente e danos criminais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)