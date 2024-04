VÍDEO: Mulher perde o controle do carro e invade loja de shopping

Uma mulher invadiu uma loja de roupas após perder o controle do veículo, nesta quinta-feira (25/04), em Salvador (BA). Testemunhas filmaram a cena, na qual é possível observar os estragos causados. A loja de departamentos atingida fica próximo a uma das saídas do shopping, perto de um estacionamento onde o carro entrou.

Peças de roupas e prateleiras ficaram espalhadas pelo chão. As imagens mostram que a fachada do estabelecimento foi quebrada com o impacto do acidente, que aconteceu por volta de 12h.

A assessoria de imprensa do centro de compras informou que não houve registro de feridos e que a loja está fechada temporariamente.

Até o momento, não há informações sobre o que causou o acidente e sobre o estado de saúde da motorista.