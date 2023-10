Motorista que tinha 400Kg de maconha no carro, capota com o veículo durante perseguição policial

Um motorista de 20 anos fugiu por cerca de 10km de uma abordagem policial e capotou o carro onde transportava 400 quilos de maconha. O caso ocorreu no último domingo (15), na PR-239, em Toledo, no Paraná, sendo registrado por um helicóptero da polícia, que acompanhava a perseguição no ar. Assista:

A ocorrência foi acompanhada pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e pelo 19º Batalhão Polícia Militar (PM-PR). As filmagens feitas a partir do helicóptero mostram o momento em que um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se aproxima do veículo na rodovia para efetuar a abordagem.

Em seguida, o motorista inicia a fuga, colidindo de leve com a traseira de outro veículo e passando por cima dos cones de bloqueio, fugindo posteriormente em alta velocidade pela rodovia.

Em determinado momento, após um grande trajeto percorrido, o fugitivo acaba perdendo o controle do veículo, derrapando e capotando no acostamento da via. Mesmo após o acidente, o homem ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais.

De acordo com polícia, quando o acidente ocorreu e o carro parou, uma parte da droga foi lançada para fora do veículo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)