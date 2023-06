Policial militar morre em capotamento de viatura durante perseguição em Belo Horizonte

Um policial militar identificado como Ruben Damaceno Fernandes, de 32 anos, morreu em um capotamento de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (12), durante perseguição no bairro Letícia, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com informações divulgadas pelo G1 Minas Gerais, a viatura da Polícia Militar (PM) onde a vítima estava capotou após um outro carro bater nela na esquina das ruas Carlos Torrezani e Antônio Marcos da Cruz.

Os militares estavam atrás de uma motocicleta e, ao passar pela esquina das vias, foi atingida por um Uno. Os ocupantes desse carro não sofreram ferimentos e dispensaram atendimento.

Ruben Damaceno Fernandes ficou preso às ferragens e morreu no local. Outros dois PMs tiveram ferimentos leves. Um foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, com dores pelo corpo e um corte na cabeça. O outro, para o Hospital Belo Horizonte, com um corte na cabeça. Ambos estavam conscientes.

De acordo com testemunhas, a esquina entre as ruas é um local com constantes acidentes e já foi solicitado pelos moradores à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) que um quebra-molas fosse colocado em uma das vias, mas o pedido foi negado. Eles falam que a sinalização está precária e a marcação do "Pare" de uma das vias, praticamente apagada.

O que diz a BHTrans

Em nota divulgada ao G1 MG, a BHTRANS informou que o cruzamento possui parada obrigatória na Rua Carlos Torrezani e, em função da inclinação da Rua Antônio Marcos da Cruz, o Contran não indica a implantação de redutor de velocidade (quebra-molas).

"A Rua Antônio Marcos da Cruz possui placas indicando a velocidade máxima de 40 km/h e também orientando os motoristas sobre a presença de pedestres no trecho. Tão importante quanto a sinalização implantada é que os motoristas entendam sua importância, respeitem, garantindo assim a segurança de todos na região. Técnicos da BHTRANS irão ao local e vão avaliar melhorias na sinalização de pintura de solo na região.", detalhou a nota.