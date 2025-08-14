VÍDEO: Ginasta russa performa ginástica rítmica pela primeira vez no Polo Norte

Em uma performance histórica que uniu arte e técnica, a atleta russa Maria Roslyakova, de apenas 16 anos, entrou para os registros da ginástica mundial ao se tornar a primeira ginasta a se apresentar no Polo Norte. O feito inédito aconteceu em julho, em uma expedição especial organizada por patrocinadores e apoiadores do esporte olímpico. As imagens foram divulgadas esta semana.

A apresentação foi realizada sobre uma plataforma segura montada sobre o gelo ártico, a poucos quilômetros do ponto geográfico do Polo Norte. Enfrentando temperaturas abaixo de -20 °C e ventos cortantes, Maria encantou com uma rotina de ginástica rítmica que incluiu fita, bola e bastões.

Anna Polunin, treinadora de Roslyakova, não conseguiu conter o entusiasmo diante do recorde. Para ela, a atleta entrará “para a história como um exemplo perfeito de conquista do impossível.”

“A performance marcou um novo capítulo não apenas na história da ginástica, mas também na história dos recordes mundiais”, ressaltou a técnica em redes sociais.

Quem é Maria Roslyakova?

Maria Roslyakova é considerada uma das promessas da nova geração da ginástica rítmica da Rússia. Com títulos nacionais e participações em torneios internacionais, a jovem tem se destacado por sua elegância, flexibilidade e controle técnico. Sua performance no Polo Norte não apenas elevou seu nome no cenário esportivo, mas também atraiu a atenção da mídia mundial.

