Rebeca Andrade mantém ano sabático e fica de fora do Mundial de Ginástica em Jacarta Estadão Conteúdo 13.08.25 20h58 Em uma decisão conjunta com sua equipe técnica, a ginasta campeã olímpica Rebeca Andrade decidiu ficar longe das competições em 2025. Desta forma, a atleta, de 26 anos, está fora do Mundial de Jacarta, na Indonésia, em outubro e vai se concentrar na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles/2028. "A gente optou por ela não competir este ano. Dentro do planejamento da Rebeca, este ano seria mais tranquilo. Ativo sim dentro do ginásio, manter a preparação física, a proteção articular de todo o corpo, que ela precisa, fisioterapia, dores crônicas que ela leva, e vai levar talvez até quando parar a ginástica. É muito sacrifício. Vamos manter esse 'destreinamento ativo', que ela possa atender toda essa demanda fora do ginásio. Toda a equipe achou que não era o melhor momento para não tirar ela desse voo de cruzeiro que a gente tá, e tá indo muito bem. Aí sim em 2026 a gente tem compromissos muito importantes. Começa a valer a classificação olímpica - afirmou o técnico Francisco Porath, o Xico, em entrevista ao ge. Esta é a primeira vez que Rebeca goza de férias desde que passou a competir entre as adultas há dez anos. Sua última competição foi o Campeonato Brasileiro em setembro de 2024. "Tô descansando. Tá sendo bem importante pra mim. Era algo que eu queria há muito tempo, mas eu entendia as minhas prioridades. Então acabei jogando mais pra frente. Mas hoje para mim tá sendo maravilhoso", disse Rebeca, que treina diariamente no Centro de Treinamento do Time Brasil, mas em ritmo moderado. Quanto ao futuro nas competições, Rebeca permanece com a intenção de não competir mais no solo. Desta forma, ela fica fora das disputas do individual geral. Este aparelho exige muito dos joelhos e causam fortes dores. Rebeca sofreu três cirurgias no joelho direitodevido a lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), em 2015, 2017 e 2019.