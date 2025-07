VÍDEO: Casa é arrastada em temporal que matou três em Novo México, nos Estados Unidos

Poucos dias após as enchentes trágicas que assolaram desde o dia 4 de julho o estado do Texas, nos Estados Unidos, agora foi o estado do Novo México, vizinho da região texana, que sofreu com as fortes chuvas e inundações na madrugada da terça-feira (08).

O fato ocorreu na região de Ruidoso, sul do estado. De acordo com as autoridades locais, há ao menos três vítimas nesse incidente: Uma menina de quatro anos, um menino de sete e um homem entre 40 e 50 anos, que foram levados pelo rio e encontrados sem vida.

Ainda com informações das autoridades de Ruidoso, foram realizados ao menos entre 50 e 60 resgates em águas rápidas. Segundo eles, operações de salvamento ainda estavam em andamento até o momento. O Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Novo México, afirmou que algumas pessoas presas em suas casas e veículos estavam entre as resgatadas.

O Rio Ruidoso atingiu um nível recorde de 6 metros – 1,5 metro acima da maior marca anterior. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver uma casa sendo levada rio abaixo pela força da água em rápido movimento. Não havia ninguém na casa no momento do ocorrido. Assista:

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional informou em um comunicado que o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundação às 2h46 da manhã. Esse alerta deveria vigorar do meio-dia às 20h, no horário local da região.

A governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham, afirmou em um comunicado que 'assinou um pedido de declaração de emergência para enviar equipes federais de resposta e recursos de reparo para o local imediatamente".

