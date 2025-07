Vídeo mostra a velocidade da enchente que assola o Texas; confira

Um vídeo acelerado circula nas redes sociais, mostrando a velocidade da enchente que atinge o Texas, nos Estados Unidos. As imagens impressionam pela rapidez e abrangência da correnteza, que chega a cobrir uma região de planície e parte de uma rodovia em apenas 30 minutos.

O vídeo foi gravado na última sexta-feira (4) e revela a força da enchente ao longo do rio Llano, em Kingsland, no Texas. Até o momento, a informação disponível é de que o número de mortos chegou a 68, e seguem as buscas por 12 desaparecidos, incluindo 11 crianças.