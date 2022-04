Vídeo: Assassino transmite morte de vítima em live do Facebook

Um caso macabro ganhou repercussão pelo requinte de sadismo potencializado pelo uso de drogas. Uma mulher foi esfaqueada até a morte e seu assassinato transmitido durante uma live. O caso aconteceu no estado norte-americano da Louisiana, no último dia 18, mas a polícia só chegou ao autor do crime na manhã de terça-feira (19). As informações são do site Notícias ao Minuto Brasil.

O corpo de Janice David, de 34 anos, foi encontrado dentro de um veículo deixado no estacionamento do Sherwood Towers, um prédio de escritórios localizado na cidade de Baton Rouge, na segunda-feira (18). A vítima estava com as mãos amarradas ao volante por cabos e nua.

Peritos que examinaram a cena do crime relataram que Janice hava sido espancada e esfaqueada diversas vezes. Porém, o que deixou as autoridades e a população de Baton Rouge ainda mais impressionados é que a morte foi registrada e transmitida em uma live do Facebook/Instagram que durou mais de 15 minutos.

De acordo com o advogado contratado pela família da vítima, alguém que viu a live no Facebook entrou em contato com um veículo de comunicação de Baton Rouge, que, por sua vez, alertou a Polícia do Estado da Louisiana. Porém, já era tarde demais para salvar a vida de Janice.

O principal acusado é Earl Lee Johnson, de 35 anos, detido pela polícia depois de roubar um carro na mesma cidade. As investigações apontaram que ele e Janice se conheciam e estiveram juntos nos últimos três ou quatro dias que antecederam o crime. E durante todo esse tempo estiveram consumindo drogas.

De acordo com o porta-voz da polícia, sargento L’Jean McKneely, Johnson estava sob custódia quando a as autoridades do estado da Louisiana notificaram a polícia local do assassinato, que teria ocorrido em outro veículo,. Ele ainda teria tentado incendiar o carro com o corpo da vítima dentro, mas não conseguiu. Ele foi ferido durante uma perseguição policial e levado para um hospital. Após ser detido, Johnson admitiu à polícia ter matado Janice.

“Muito horrível, muito horrível. Ela não merecia morrer assim... ninguém merece”, desabafou Terri Austin, prima e madrinha de Janice. “Ela foi arrastada para um mundo do qual é difícil sair depois que se entra”, explicou. "Quando me disseram que ela havia morrido eu pensei que tinha sido um acidente de carro ou algo assim. Nunca imaginei que alguém faria isso com ela", acrescentou.

Johnson tem na ficha criminal uma prisão e várias acusações de assalto à mão armada em 2005. Agora ele também vai responder por assassinato em primeiro grau. “Como todo mundo viu no Facebook [Instagram] ao vivo, é um ato muito horrível, muito maligno”, disse o sargento L'Jean McKneely.