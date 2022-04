Condenado à morte escolhe fuzilamento ao invés de cadeira elétrica nos EUA

Um homem condenado à morte escolheu o fuzilamento ao invés da cadeira elétrica como execução pelo assassinato de um funcionário de um supermercado durante um assalto em 1999, nos EUA. Richard Moore, um afro-americano de 57 anos, tomou a decisão na última sexta-feira (15), e deverá ser a primeira pessoa executada na Carolina do Sul, em quase dez anos. As informações são da AFP.

Apesar de as últimas execuções no país terem sido realizadas por meio de injeção letal, a Carolina do Sul está abandonando esse método devido a recusa dos fabricantes em fornecer os ingredientes necessários para a aplicação.

A pena de Moore deverá ser executada por três voluntários com rifles, pertencentes ao Departamento Penitenciário da Carolina do Sul. No entanto, os advogados de defesa alegaram que a execução viola um veto constitucional sobre "punição cruel e incomum", e um juiz concordou em ouvir os argumentos da defesa.

"A cadeira elétrica e o pelotão de fuzilamento são métodos de execução antiquados e bárbaros que foram deixados para trás por praticamente todas as jurisdições americanas", disse Lindsey Vann, uma das advogadas de Moore.

A cadeira elétrica já foi usada em sete das 43 execuções na Carolina do Sul desde 1985. Já o fuzilamento só foi usado três vezes nos EUA — sempre no estado de Utah, no oeste — desde 1976, quando a Suprema Corte Americana restabeleceu a pena de morte no país.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)