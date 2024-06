Veterano de 102 anos morre a caminho da homenagem do Dia D

Aos 102 anos, um veterano da Marinha dos Estados Unidos da 2ª Guerra Mundial, morreu na última sexta-feira (31) a caminho da França para comemorar o 80º aniversário do Dia D. Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, Robert Persichitti, estava entre um número cada vez menor de sua geração que ainda participava das celebrações que relembram a vitória mais significativa das forças aliadas contra os nazistas, na Normandia.

A morte foi confirmada pela Honor Flight Rochester, uma organização de veteranos.

Persichitti era um “cara maravilhoso, agradável e humilde”, que era “fácil de conhecer, fácil de conversar”, disse o presidente e CEO da Honor Flight Rochester, Richard Stewart. “Sentimos falta dele”, declarou à CNN.

Stewart afirmou que Persichitti morreu "em paz, e não morreu sozinho". De acordo com reportagens locais, o médico tocou Frank Sinatra, o cantor favorito do veterano, em seu telefone para ele.

Segundo a Stars and Stripes, a organização de notícias militares dos Estados Unidos, Persichitti serviu em Iwo Jima, Okinawa e Guam como operador de rádio de segunda classe no navio de comando USS Eldorado. O americano foi nomeado em 2020 para o Hall da Fama dos Veteranos do Senado do Estado de Nova York.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)