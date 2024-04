Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada perto de estádio na Alemanha

Uma bomba de 500 quilos foi encontrada nas imediações da MEWA Arena, estádio do Mainz, time da primeira divisão alemã. O artefato é americano, da Segunda Guerra Mundial, e foi localizado na última quarta-feira (24/04), durante obras nas proximidades.

A bomba pertenceu ao exército dos Estados Unidos e precisará ser detonado, por provocar riscos. Para isto, 4,6 mil pessoas que residem na área terão que ser evacuadas, deixando suas residências por uns dias para a detonação da bomba.

Na próxima sexta-feira (26/04), as ruas de acesso ao estádio serão fechadas para iniciar o plano de evacuação. A coletiva do técnico do Mainz, Bo Henriksen, foi antecipada para esta quinta-feira (25/04). No entanto, o processo de detonação não deve afetar o jogo do Mainz, no próximo domingo (28/04), pelo Campeonato Alemão.

A bomba foi a segunda encontrada na região em um período de 15 dias. A primeira foi uma bomba incendiária menor e, na ocasião, o artefato foi detonado por uma equipe de bombeiros sem a necessidade de evacuação.