Homem é preso por ameaça de bomba na embaixada do Irã em Paris

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (19) por suspeita de entrar com uma bomba na Embaixada do Irã em Paris, na França. Segundo a polícia, o indivíduo, que portava bandeiras e teria dito que seu objetivo era vingar a morte do irmão, ameaçava se explodir. Testemunhas o avistaram por volta das 11h (6h de Brasília) entrando no consulado com o que parecia ser uma granada e um colete explosivo. O mesmo homem é suspeito de ter queimado pneus em frente ao consulado no dia 9 de abril.

Após revista, constatou-se que o homem não portava explosivos. A ocorrência mobilizou um grande aparato policial e causou a interdição de três linhas do metrô da capital francesa. A Embaixada dos Estados Unidos na França emitiu um alerta para que seus cidadãos evitem a área e sigam as instruções das autoridades.

As autoridades francesas investigam as motivações do suspeito e possíveis ligações com os ataques no Oriente Médio. A embaixada do Irã em Paris ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Contexto de ataques no Oriente Médio

O incidente acontece no mesmo dia em que Israel realizou ataques contra o Irã. Explosões ecoaram na cidade iraniana de Isfahan, em um ataque israelense, segundo fontes. Teerã minimizou o incidente e indicou que não retaliaria, buscando evitar uma guerra na região.

No sábado anterior (13), o Irã havia realizado um ataque com drones a Israel, que respondeu atacando alvos militares e a usina nuclear em Isfahan, no Irã. As tensões entre os dois países permanecem elevadas, com a comunidade internacional buscando amenizar conflito.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)