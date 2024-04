Embaixada dos EUA em Israel restringe deslocamentos de funcionários após ataque ao Irã

A embaixada dos Estados Unidos em Israel ordenou nesta sexta-feira (19.04) aos funcionários e seus familiares que limitem os deslocamentos no país, depois dos relatos de explosões no Irã, que fontes do governo americano atribuíram às forças israelenses.

A representação diplomática informou em seu site que os "funcionários do governo americano e seus familiares" não podem viajar "por motivos pessoais" para fora de grandes cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Beerseba.

O aviso de segurança, válido "até novo alerta", significa que também não podem viajar para o norte do país, perto da fronteira com o Líbano, onde o Exército israelense e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah trocam tiros quase diariamente desde outubro.

Os cidadãos americanos devem permanecer "cautelosos, pois os incidentes de segurança ocorrem sem aviso prévio".

"A situação de segurança continua sendo complexa e pode mudar rapidamente", destaca a embaixada.

A representação não descarta ampliar as restrições para "outras áreas de Israel (incluindo a Cidade Antiga de Jerusalém) e a Cisjordânia" ocupada, dependendo das circunstâncias.

Danos

A agência oficial de imprensa iraniana Irna afirmou, também nesta sexta-feira (19), que não houve "grandes danos" após as explosões ouvidas na cidade de Isfahan, no centro do país.

"Os relatórios indicam que não houve grandes danos nem explosões extensas causadas pelo impacto de uma ameaça aérea", afirmou a agência com base nas informações fornecidas por seus jornalistas.