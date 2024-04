Israel lança ataque contra o Irã na noite desta quinta-feira, diz TV

Israel lançou um ataque contra o Irã, na noite desta quinta-feira (18/04) no horário do Brasil, manhã de sexta-feira (19/04) no horário local, conforme informou a rede de TV norte-americana ABC, citando um oficial dos Estados Unidos. De acordo com a emissora, mísseis israelenses atingiram o país. Ao menos três explosões foram ouvidas próximas de uma base militares.

A agência de notícias iraniana Fars afirmou que ao menos três explosões foram ouvidas nas proximidades de uma base militar ao noroeste de Isfahan. A região fica a 450 km de Teerã, capital do Irã, e tem instalações nucleares. As causas das explosões são desconhecidas.

Além disso, a agência de notícias Reuters afirmou que o sistema de defesa aérea foi ativado na província de Isfahan. A Fars acrescentou que o sistema foi ativado em resposta a um objeto suspeito de ser um drone.

A imprensa iraniana afirmou ainda que voos foram suspensos e cancelados em várias cidades, inclusive em Teerã. Ainda não há informações sobre a extensão do ataque. Até a última atualização desta reportagem, Israel não havia se pronunciado sobre o assunto.

Por volta das 23h45, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que sirenes foram acionadas na região norte do país. Não há informações se isso tem relação com as explosões no Irã.

Até então, o governo de Israel ainda estava discutindo como seria a resposta ao Irã. Segundo o canal israelense Channel 12, Israel queria lançar uma réplica para "ferir" o Irã sem chegar ao ponto de provocar uma guerra regional.

Por outro lado, o Irã disse que lançaria uma ofensiva ainda maior contra Israel caso fosse alvo de um contra-ataque. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou em uma conversa com o emir do Catar que qualquer ação contra os interesses do país receberá uma resposta severa.

Fim de semana de bombardeios iranianos

No último sábado (13/04), o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones iranianos em um ataque sem precedentes contra Israel. Desde então, o governo israelense avaliava uma resposta militar. Relembre a crise entre os países mais abaixo.