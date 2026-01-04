Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou neste domingo (4) que os Estados Unidos devem libertar imediatamente o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, capturados por tropas americanas neste sábado (3/1). Pequim defende que a situação na Venezuela seja resolvida por meio de diálogo e negociação.

Em comunicado oficial divulgado em seu site, o ministério chinês também cobrou que os Estados Unidos garantam a segurança pessoal do casal. A chancelaria alegou que a deportação dos dois violaria o direito e as normas internacionais.

China critica ações militares dos EUA

A China figura entre os principais parceiros políticos e econômicos da Venezuela. Nos últimos anos, Pequim tem defendido publicamente que as disputas internas no país sul-americano devem ser resolvidas “pelo povo venezuelano, sem interferência externa”.

Após um ataque em território venezuelano, o governo chinês condenou a ação militar americana e se declarou "profundamente chocado" com o uso da força por Washington contra um Estado independente.

Para o governo chinês, a operação representa uma afronta direta à soberania venezuelana e ao princípio de não intervenção. De acordo com as declarações de Pequim, o episódio reflete um comportamento “hegemônico” que coloca em risco a paz e a segurança regional.