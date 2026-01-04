Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

O Liberal
fonte

Governo chinês condenou a ação militar americana que resultou na captura de Nicolás Maduro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou neste domingo (4) que os Estados Unidos devem libertar imediatamente o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, capturados por tropas americanas neste sábado (3/1). Pequim defende que a situação na Venezuela seja resolvida por meio de diálogo e negociação.

Veja mais

image Brasil reconhece Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como presidente interina da Venezuela
Antes da captura de Nicolás Maduro, o governo brasileiro nunca reconheceu a reeleição dele na Venezuela, mas manteve diálogo diplomático e canais abertos

image Trump divulga fotos de autoridades dos EUA acompanhando operação que capturou Nicolás Maduro
Reportagens da CBS News indicam que Maduro e Cilia Flores estão previstos para comparecer perante o juiz federal Alvin K. Hellerstein, em um tribunal federal de Manhattan, ao longo da próxima semana

Em comunicado oficial divulgado em seu site, o ministério chinês também cobrou que os Estados Unidos garantam a segurança pessoal do casal. A chancelaria alegou que a deportação dos dois violaria o direito e as normas internacionais.

China critica ações militares dos EUA

China figura entre os principais parceiros políticos e econômicos da Venezuela. Nos últimos anos, Pequim tem defendido publicamente que as disputas internas no país sul-americano devem ser resolvidas “pelo povo venezuelano, sem interferência externa”.

Após um ataque em território venezuelano, o governo chinês condenou a ação militar americana e se declarou "profundamente chocado" com o uso da força por Washington contra um Estado independente.

Para o governo chinês, a operação representa uma afronta direta à soberania venezuelana e ao princípio de não intervenção. De acordo com as declarações de Pequim, o episódio reflete um comportamento “hegemônico” que coloca em risco a paz e a segurança regional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda