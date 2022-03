Veja o que significa o ‘Z’ e outros símbolos observados na guerra entre Rússia e Ucrânia

Durante a guerra na Ucrânia, um "Z" é visto nas laterais de alguns veículos blindados russos. As imagens do conflito também mostram outros símbolos, como um "V", um triângulo com duas linhas de cada lado, um círculo com vários pontos, dois triângulos – com outro dentro destes – ou outros em forma de diamante, sempre de cor branca. Mas, afinal, o que eles significam? Ainda existem algumas dúvidas em relação a eles, mas também há explicações prováveis. As informações são da Sic Notícias e G1 Mundo.

No caso do "Z", a explicação mais provável espelha uma tentativa de evitar “fogo amigo”, ou seja, agressões de outros meios russos – ou aliados, como é o caso de armas bielorrussas. O objetivo é que o veículo não seja confundido com veículos ucranianos ou de outras forças aliadas, que, muitas vezes, são semelhantes.

Outra explicação é de que os veículos que possuam este símbolo estão prontos para atacar.

Tanto o “Z” quanto o “V”, que também aparece nos veículos blindados, não existem no alfabeto cirílico, sistema de escrita utilizado por alguns idiomas eslavos, como o russo e o ucraniano.

O Ministério de Defesa da Rússia, então, divulgou em suas redes sociais o significado da letra latina "Z", afirmando que estão lutando "pela vitória" (За Победу). Já a letra "V" é associada a duas frases: "a missão será cumprida" (Задача будет Выполнена) e "força para a verdade" (Сила правде).

A tradução é do intérprete de russo Edelcio Américo. Ele explica que na fonética russa, os símbolos "З" e "В" são pronunciados como as letras "Z" e "V", respectivamente, no português, que também representam esses sons no Alfabeto Fonético Internacional.

Apesar do “Z” ser o mais encontrado, outros símbolos também podem ser observados no contingente militar russo. É provável que indiquem o grupo de ataque a que pertence o veículo em causa ou um objetivo específico para o veículo.

O ex-diretor do “Royal United Services Institute”, o Instituto Real dos Serviços Unidos para Estudos de Defesa e Segurança do Reino Unido, explicou ao jornal espanhol “Marca” que muitas vezes, estes símbolos são baseados num fator de localização, comunicando a direção que o veículo toma.

“Provavelmente, são sinais que informam que unidades têm como destino o Nordeste ou o Noroeste de um certo distrito, por exemplo”, avança.

Símbolos como estes já foram usados em conflitos anteriores, como nos contingentes militares norte-americanos na guerra no Iraque, de 2003 a 2021.