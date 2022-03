Pará homenageia a Ucrânia com projeção de luzes no Palácio do Governo

O prédio do Palácio do Governo do Pará recebeu uma iluminação especial na noite desta quarta-feira (2). Em azul e amarelo, cores da bandeira da Ucrânia, o objetivo é homenagear a população ucraniana, que, desde a quinta-feira (24), vem sofrendo com os ataques russos.

No Twitter, o governador Helder Barbalho compartilhou uma foto do Palácio iluminado e disse: "A vida, a democracia e a liberdade são direitos fundamentais para a humanidade", publicou o governador, que teve a aprovação dos seguidores.

