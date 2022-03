Ucrânia x Rússia: aliado de Putin se demite por discordar da guerra

Conselheiro do presidente da Rússia e um dos aliados mais antigos do Kremlin, Anatoly Chubais pediu demissão nesta quarta-feira (21) e deixou o país por não concordar com os rumos da guerra na Ucrânia. A saída dele representa o protesto mais impactante de um russo contra a invasão da Ucrânia. As informações são da SIC Notícias.

VEJA MAIS

Chubais ocupava o cargo de representante especial junto das organizações internacionais desde 2020 e, antes da gestão de Vladimir Putin, foi chefe de gabinete do ex-presidente Boris Yeltsin, ficando conhecido como o “Pai dos Oligarcas”, devido ao papel de responsável pelas privatizações no país na década de 1990.

Há dois anos, o atual presidente o nomeou para se encarregar de “alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável”, depois de se demitir do cargo de chefe da empresa estatal tecnológica RUSNANO.

Pouco depois da Rússia invadir a Ucrânia, Anatoly Chubais escreveu que, desde a morte de Gaidar (político e economista russo na Era de Yeltsin) em 2009, tinha passado toda uma era.

“Parece que Gaidar compreendeu os riscos estratégicos melhor do que eu – eu estava errado”.

Chubais fazia parte de um grupo de economistas influentes sob o poder de Yegor Gaidar, que tentou cimentar a transição pós-soviética da Rússia, atirando dezenas de milhões para a pobreza.

Apoiadores consideram o agora ex-conselheiro de Putin um herói que lutou para estabelecer um mercado na Rússia e impediu-o de cair na guerra civil.

Ele chegou a ser descrito como uma das personagens mais amadas e odiadas da Rússia, pelo Financial Times descreveu Anatoly em 2004. Ao colocar 80% da economia russa nas mãos de privados, “tornou alguns russos muito ricos, enquanto a maioria permaneceu pobre”.