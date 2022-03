Rússia x Ucrânia: em tratamento contra o câncer, crianças ucranianas são transferidas do país

Quatro crianças ucranianas que tiveram o tratamento contra o câncer interrompido pela guerra entre Rússia e Ucrânia foram transferidas para um hospital nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 21. As crianças precisavam de tratamento urgente e especializado, mas estavam impossibilitadas de dar continuidade ao processo de cura da doença desde o começo do conflito.

"As crianças estão entre as pessoas mais vulneráveis em uma crise", frisou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, no Twitter, nesta terça-feira, 22.

As crianças haviam sido inicialmente transferidas para a Polônia juntamente com seus familiares. Em seguida, foram transportadas para o Hospital Infantil e de Pesquisa St. Jude em Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

A guerra entre Rússia e Ucrânia entrou para a quarta semana, com milhares de vítimas.



