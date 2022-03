Zelensky visita hospital para homenagear soldados feridos e funcionários

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou neste domingo (13) soldados feridos em um hospital militar. Ele chegou ao local a pé e conversou com alguns pacientes. Uma foto divulgada pela assessoria de imprensa da presidência ucraniana mostra Zelensky fazendo uma selfie com um homem ferido. Com informações da AFP.

Segundo o site oficial da presidência, Zelensky fez a visita ao hospital para "premiar os militares com ordens e medalhas por coragem e dedicação, e para homenagear os funcionários do hospital pelo trabalho exemplar em condições difíceis".