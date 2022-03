Igrejas de Belém realizam dia de oração pela paz entre Rússia e Ucrânia

A pedido do Papa Francisco, igrejas católicas do mundo inteiro estarão unidas, nesta sexta-feira (25), na Solenidade da Anunciação do Senhor, em oração pela paz e a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria.

O ato solene de consagração ocorrerá na Basílica de São Pedro e será transmitido ao vivo, às 13h (horário de Brasília), pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém – TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais. Em comunhão com este momento, o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, convocou toda a Arquidiocese de Belém para, juntos, dedicarem o dia inteiro em oração, com celebrações em todas as paróquias, com destaque para Paróquia Nossa Senhora de Fátima, iniciando às 7h, com transmissão ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese.

São convidados o padres, diáconos, seminaristas e todas as forças vivas da Igreja de Belém: pastorais, movimentos, grupos, serviços, novas comunidades e o povo em geral, com objetivo de se unirem em oração durante o dia inteiro com adoração, oração do terço, vésperas e encerrando com uma Solene Celebração Eucarística, celebrando o 12° aniversário de posse canônica de Dom Alberto Taveira Corrêa como o 10º Arcebispo Metropolitano de Belém.

Programação:

- 7h Santa Missa

- 9h às 12h – Festa da ACIES e Oração do Rosário pela paz

- 12h Missa da Residência Episcopal

- 13h Celebração Penitencial com Santo Padre

- 15h Santo Terço

- 16h Missa

- 17h Bênção Solene com o Santíssimo

- 17h30 Oração de Vésperas

- 18h30 Missa Solene da Anunciação do Senhor e 12º aniversário de posse de Dom Alberto

Obs.: Transmissão pelos meios de comunicação da Arquidiocese e redes sociais da Paróquia de Fátima