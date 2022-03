Ucrânia x Rússia: 8 pessoas morreram após bombardeio a residências e shopping center

O bombardeio que atingiu residências e um shopping no distrito de Podil, em Kiev, na noite deste domingo (20), provocou a morte de pelo menos oito pessoas, de acordo com o prefeito da cidade, Vitali Klitschko. As informações são do G1 Mundo.

Vista da destruição causada por um bombardeio em um shopping center da cidade de Kiev (EFREM LUKATSKY / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

Em seu canal no Telegram, ele informou que as equipes de resgate estavam apagando um grande incêndio no shopping, e que ainda faltam detalhes sobre mais consequências do bombardeio.

"De acordo com as informações que temos no momento, várias casas e um dos shopping centers [foram atingidos]", declarou Klitschko.