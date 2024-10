Turistas brasileiros encontram cachorro caramelo flagrado no topo de pirâmide no Egito

Uma semana depois do vídeo de cachorro caramelo no topo da Pirâmide de Gizé, no Egito, viralizar nas redes sociais, um casal de turistas brasileiros que passava pelo ponto turístico encontrou o famoso vira-lata egípcio na última segunda-feira (21).

O publicitário Rafael Mesquiara e a médica Adriana Lupatelli compartilharam vídeos do animal subindo novamente nos degraus da pirâmide no perfil do Instagram que usam para registrar suas aventuras ao redor do mundo.

”Foi muito engraçado porque, pouco antes da gente chegar ao Egito, viralizou a história desse cachorrinho e a gente chegou em Gizé e viu ele. Os profissionais que trabalham lá falaram para a gente que era ele: 'O famoso'", contou Rafael em entrevista ao portal G1.

O registro do cachorro no alto da maior pirâmide do mundo foi filmado por um atleta de parapente Marshall Mosher. Após o vídeo viralizar, pessoas ficaram preocupadas com como o cão havia chegado lá ou se estava preso no local. No entanto, pouco depois, o próprio Marshall mostrou o animal descendo os degraus tranquilamente.

VEJA MAIS:



De acordo com Rafael, além do caramelo, há outros 20 cachorros no complexo que tornaram subir e descer as pirâmides um ato frequente. "A gente descobriu que a maioria deles não tem dono, são de lá, daquela região ali dentro do complexo. Todos ficam subindo e descendo o tempo todo, caçando pombo... É a brincadeira deles. É uma bagunça, uma diversão", disse.

Durante a viagem, o casal ainda comprou ração para alimentar os cachorros de rua. "Aqui a situação deles é muito complicada. Já é difícil para as pessoas, imagina para eles... Quando chegamos a Gizé, começamos a alimentar alguns e demos comida para 'o famoso' também. Faltou até ração, queria ter levado mais", concluiu.

Rafael e Adriana buscam ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade que cruzam seu caminho durante a jornada, que começou em fevereiro deste ano. Desde então eles já passaram por vários países como Índia, Tailândia, Vietnã e Indonésia. No instagram, eles já contam com 101 mil seguidores.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)