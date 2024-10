VÍDEO: Cachorro caramelo é avistado no topo de pirâmide do Egito

Um homem sobrevoava a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, com um parapente motorizado, quando, de repente, flagrou um cachorro caramelo latindo para pássaros no topo do monumento.

A situação inusitada foi registrada em um vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (15/10). Em poucas horas, o vídeo ganhou milhões de visualizações, repercutindo mundialmente.

Confira o vídeo:

A Grande Pirâmide de Gizé é considerada a maior do Egito e uma das sete maravilhas do mundo antigo. Com mais 139 metros de altura, ela foi erguida há 4,5 mil anos a partir de blocos de pedra calcária e granito.

VEJA MAIS:



Também conhecida como Pirâmide de Quéops, ela precisou de 20 anos para ser construída e foi a estrutura mais alta feita pelo homem durante 3 mil anos até a Torre Eiffel ser concluída em Paris, França, em 1889.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)