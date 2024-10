Policial militar faz parto de mulher em situação de rua em praça de São Paulo: 'cada vida é valiosa'

Agentes do 18° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram chamados para atender uma ocorrência sobre uma mulher em situação de rua que estava prestes a dar à luz em uma praça na zona norte de São Paulo na última sexta-feira (11). O tenente Flávio Gonçalves, conhecido também pelo apelido "Bahia", foi quem realizou o parto e relatou que o bebê, uma menina, nasceu próximo à Ponte do Piqueri, em uma barraca com pouco acesso à luminosidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, não havia tempo suficiente para o deslocamento até a maternidade. As informações são do Metrópoles.

Por meio de seu perfil no Instagram, o PM publicou um vídeo onde aparece levando a mulher e a criança no banco de trás da viatura, relatando, ainda, em um texto, o ocorrido.

"Essa noite, vivenciamos uma experiência que ficará marcada para sempre em nossas memórias. Em meio à escuridão de uma praça, onde a luz mal conseguia penetrar, realizamos um parto de emergência que salvou a vida de uma mãe e sua bebê", escreveu o agente militar.

A mãe e a filha foram encaminhadas para o Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, onde foi constatado que a recém-nascida estava saudável, com peso de mais de 2 quilos e respondendo bem aos cuidados.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)