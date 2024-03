Piloto tailandês faz parto de bebê em pleno voo e surpreende passageiros

No dia 23 de fevereiro, um piloto tailandês, Jakarin Sararnrakskul, surpreendeu ao realizar o parto de uma bebê em pleno voo. A emergência surgiu no Airbus A320 da companhia aérea Thai Lion Air, que ia de Taipei, em Taiwan, a Bangkok, na Tailândia.

Tudo começou quando a tripulação ouviu gritos vindos do banheiro da aeronave. O piloto, com 18 anos de experiência de voo, não hesitou em deixar a cabine e correr para ajudar a passageira em trabalho de parto. Seu co-piloto assumiu o controle da aeronave enquanto ele se dedicava a trazer a nova vida ao mundo.

Com a ajuda de comissários de bordo, o piloto auxiliou a mulher no parto da bebê, que foi apelidada de "sky baby" pela tripulação. Após o parto, o avião pousou em segurança em Bangkok com apenas 24 minutos de atraso. Médicos aguardavam no aeroporto para atender a mãe e o bebê, que estavam bem e saudáveis. Logo após, elas receberam alta e puderam ir para casa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)