Mulher em situação de rua faz o próprio parto e carrega filho morto em uma bolsa em Belém

Uma mulher em situação de rua fez o próprio parto, na madrugada desta quinta-feira (14), no bairro do Jurunas, em Belém. Até o início da tarde, ninguém sabia do fato. Até que o bebê foi encontrado morto dentro de uma bolsa, em um bar que fica perto do complexo. Por alguns momentos, a mãe chegou a andar com a criança na bolsa pela área da feira.

Feirantes comentam que a mulher estava grávida e possivelmente já a tempo de dar à luz. Por volta de 3h, foram ouvidos gritos e gemidos da mulher. Como a senhora, supostamente, sofre de transtornos psicológicos, ninguém a acudiu. Ela estava dentro do galpão. Já pela manhã, sangue foi encontrado no local e os trabalhadores do complexo do Jurunas começaram a entender o que havia ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a mãe e a encaminhou para Fundação Santa Casa de Misericórdia. O corpo do bebê foi recolhido.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.