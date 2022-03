Bebê morto em Santarém: Laudo preliminar aponta vestígios de asfixia alimentar

O laudo preliminar do Instituto de Criminalística da Polícia Científica constatou vestígios de asfixia alimentar no bebê encontrado morto após discussão dos pais. O casal havia deixado a criança sozinha para ir em um bar consumir bebida alcoólica, em Santarém, oeste do Pará.

O instituto de criminalística fez o levantamento do local do crime e em seguida o corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deve identificar a causa da morte do bebê de apenas dois meses.

“O exame perinecroscópico foi realizado e não há lesões no bebê, mas sim vestígios de asfixia alimentar por substância similar à leite ou mingau”, informou o perito criminal, Erick Coelho, da polícia científica.