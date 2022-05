Criança de dois meses morre após ser jogada da janela pelo próprio pai

Um homem foi preso, no interior de Minas Gerais (MG), por jogar a própria filha da janela do segundo andar e fugir. A criança tinha apenas dois meses de vida. O suspeito foi identificado como David Loesch Filho, de 26 anos. As informações são do site UOL.

A avó da criança informou à Polícia Militar (PM) que David chegou na casa da ex-companheira e teve um desentendimento. A avó notou a falta da criança e percebeu que ela tinha sido jogada pela janela. O Samu chegou a ser acionado, mas a bebê não resistiu.

Na delegacia, David confessou o crime e disse estar arrependido. Esta também não teria sido o primeiro problema. Ainda na gravidez, o homem chegou a dar socos na barriga da mãe da criança. De acordo com a Polícia Civil de MG, o caso foi encaminhado para a delegacia de Teófilo Otoni.