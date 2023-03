Bebê nasce empelicado e médico faz "cosquinha" na barriga dele para acordá-lo; vídeo

Um bebê chegou ao mundo de uma forma diferente na última sexta-feira (24). O pequeno Guilherme Auak nasceu empelicado e precisou ser acordado pelo médico com "cosquinha" na barriga.

Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o momento do nascimento de Guilherme. A situação acontece quando o recém-nascido sai da barriga da mãe ainda coberto pela bolsa amniótica e, um caso considerado muito raro pelos especialistas, cerca de um parto a cada 80 mil acontece desta forma. Guilherme nasceu na Maternidade Doutor Adalberto em Anápolis, a 55 km de Goiânia.

A mãe do bebê, Katia Sousa, achou inesperado o jeito que o pequenino nasceu. “A gente ficou admirado depois de saber como é raro, o nascimento por si só já é uma coisa perfeita de Deus e ainda Deus mandou ele assim pra gente. Foi minha última gestação, eu falei ‘vai vir com um mimo a mais de Deus’ e realmente, Deus quis mandar um ‘mimo’ pra gente”, disse a mãe.

Mãe de outros três filhos, Kátia diz que essa é "a última gestação" porque fez uma laqueadura. Ainda muito encantada com o parto, Katia disse que apenas o pequeno Guilherme nasceu empelicado (quando a bolsa não rompe, mas não oferece risco para mãe ou para o bebê).

“A gente ficou muito feliz. Já estávamos felizes com a chegada dele, ainda assim como ele chegou. ‘Chegou chegando’”, brincou.

As imagens também mostram a equipe no centro cirúrgico comentando a chegada do pequeno e surpresa por ser um parto empelicado. Quando revê o vídeo, a mãe do menino também se emociona.

“Quando a gente vê vídeo, dá vontade de ver cada vez mais. É algo muito interessante, muito lindo, é perfeito. Só tenho que agradecer a Deus e aos médicos”, falou Katia.

