Bebê nasce segurando DIU que era usado pela mãe para não ter filhos

Um bebê recém-nascido virou assunto nas redes sociais por conta da foto inusitada feita no momento de seu nascimento: a criança veio ao mundo segurando um DIU em uma das mãos. O dispisitivo intrauterino é um métódo contraceptivo, e era usado por sua mãe.

O bebê Rudy teve as imagens de seus nascimeno compartilhadas no TikTok por sua mãe Violet Quick, de 20 anos.

"Quando todas as enfermeiras vêm ver um bebê com o DIU", escreveu Violet na legenda do vídeo, que que vem sendo compartilhado no TikTok.

Violet é de Idaho, nos Estados Unidos. Ela contou ao Daily Mail que utilizou o DIU do tipo Skyla durante 9 meses antes de engravidar, e que decidiu fazer um teste de gravidez depois de começar a ter vômitos e náuseas.

De acordo com OMS, o DIU é um método que interfere na mobilidade dos espermatozoides, impedindo que ocorra a fertilização do óvulo. Com o usi correto, o risco de engravidar é de 0,6%.