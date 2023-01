Ananindeua: Saiba como fazer implante de DIU gratuitamente pelo SUS

Como ação de saúde pública, a Prefeitura Municipal de Ananindeua lançou, nesta segunda-feira (13), o programa Ananin DIU (Dispositivo Intrauterino), que beneficiará mulheres que queiram implantar o contraceptivo gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O DIU é um método contraceptivo de longa duração, com cobre, e quando inserido dentro do útero exerce ações locais, como método seguro para evitar a longo prazo a gestação.

Como explica a Prefeitura, ele pode ser usado em qualquer idade de período reprodutivo, sem necessidade de intervenção diária da mulher e sem prejudicar a fertilidade. O contraceptivo é um método altamente efetivo, apresentando taxas de gravidez de 4 mulheres a cada 1.000 no primeiro ano e, nos anos seguintes, a taxa anual de gravidez é ainda menor.

VEJA MAIS

O programa Ananin DIU visa prestar assistência em planejamento reprodutivo à mulheres em idade fértil, ampliar acesso às informações sobre métodos contraceptivos, diminuir a ocorrência de casos de gravidez indesejadas e, consequentemente, abortos provocados, exercendo grande impacto na morbimortalidade materno infantil. Além de humanizar o atendimento e qualificar a atenção em planejamento reprodutivo.

Como solicitar o implante de DIU?

A mulher interessada precisa ir até a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência, levando RG e Cartão SUS, para atendimento médico, e expressar que deseja implantar o DIU, sendo assim, ela será encaminhada para a Policlínica Norte.

Onde é feito o implante de DIU?

O atendimento é realizado na Policlínica Norte Doutor Carlos Guimarães, na avenida Dom Vicente Zico, na Arterial 18, nº 130, no bairro do Coqueiro.

Na Policlínica Doutor Carlos Guimarães, a paciente já faz a primeira consulta e realiza os primeiros exames como HIV, hepatites, sífilis e outros exames de PCCU e BHCG, todos no mesmo local. Após os exames, não havendo nenhum impedimento, a paciente já será agendada para a realização do procedimento. Mesmo após o implante do DIU, a paciente continuará sendo assistida pela Policlínica Norte, haja vista que ficará fazendo exames de ultrassons rotineiramente, para o acompanhamento da saúde da mulher.

Primeiros atendimentos já foram realizados

Bruna Lima, de 26 anos, foi até a Policlínica Doutor Carlos Guimarães para a sua primeira consulta de implantação do DIU. “Eu quero colocar o DIU porque é um método contraceptivo muito eficaz e muito duradouro, coloco uma vez e estou protegida durante 10 anos; não penso em ter filhos no momento, e gostei muito do atendimento, foi super rápido; a doutora explicou tudo muito bem e não tenho dúvidas do que quero”, declarou.

Já Alana Silva, de 20 anos, disse que quer colocar o DIU, pois já teve uma gravidez não planejada e não tem condições de ter um segundo bebê. “E até mesmo para me cuidar, pois não tomo nenhum tipo de anticoncepcional, só me previno. Então, prefiro implantar o DIU, vai me ajudar bastante, eu gostei muito do atendimento, eu já havia tentado colocar e não consegui, e hoje esse programa vai me ajudar”, completa.

Planejamento estratégico

A secretária de Saúde Dayane Lima, explica que o programa visa diminuir a gravidez indesejada, ressaltando que o método é seguro e que as mulheres agora vão ter a oportunidade de ter essa implantação pelo SUS.

A enfermeira Márcia Quintanilha que atendeu as pacientes na policlínica, explicou como vai funcionar os procedimentos e como isso irá ajudar essas cidadãs. “O programa visa ajudar essas mulheres que não desejam ter filhos nesse momento, ou durante 10 anos, mas caso ela queira retirar antes, basta ela vir até a policlínica e expressar essa vontade; será tudo feito e explicado para elas, tudo dependendo da sua vontade e escolha”, destacou Márcia.