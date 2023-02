Cupido da vida real: bebê nasce com marca de um coração na barriga

Um bebê nasceu no Reino Unido com um sinal de nascença com o desenho perfeito de um coração, deixando os profissionais que faziam o parto surpresos. A marca está do lado esquerdo da barriga, alinhado com o umbigo e permanece simétrica um ano depois.

Os médicos disseram à mãe de 37 anos, Jayne, e a seu parceiro, Joe, de Stoke-on-Trent, que o coração provavelmente desapareceria com a idade. Mas, prestes a completar um ano, agora em fevereiro, a marca de nascença simétrica de Jorgia cresceu proporcionalmente e permanece claramente visível.

Welch, uma assistente de cuidados, disse: “a marca de nascença em forma de coração está na barriga de Jorgia e as parteiras não acreditaram quando a viram. Sabíamos que íamos ter uma menina e o pediatra ficou surpreso quando notou a marca vermelha na barriguinha de Jorgia. Quando ela nasceu, era apenas uma pequena marca vermelha, mas em formato de coração perfeito.” Desde então, a marca continuou crescendo e agora está levemente elevada, disse ela.

Criança começou a notar a marca

Welch acrescentou: “Os médicos pensaram que iria desaparecer, mas não desapareceu. Jorgia está crescendo rápido, cresceu com ela e na proporção perfeita. Ela é muito atrevida e engraçada e Joe está apaixonado por ela. Ela é uma verdadeira filhinha do papai.”

Agora, a menina é "conhecida como 'a garotinha com o coração amoroso perfeito', e estamos gratos por não haver preocupações médicas sobre isso. É apenas uma parte bonita e única dela”, disse a mãe.

Agora, com quase um ano, Jorgia começou a notar sua única marca de nascença de morango e está bastante fascinada por ela.

“Eu realmente espero que, se ela ficar mais velha, ela ame tanto quanto nós e que ela não fique constrangida com isso", disse Jayne.