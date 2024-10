VÍDEO: Mulher é pedida em casamento durante a Trasladação do Círio de Nazaré; momento emociona fiéis

No último final de semana, milhares de fiéis tomaram as ruas de Belém para acompanhar as romarias do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil. Durante a Trasladação, procissão noturna que antecede o Círio, um momento especial emocionou o público: a paraense Luiza Peniche foi surpreendida por um pedido de casamento no meio da multidão.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Luiza compartilhou o momento em que seu companheiro, Iuri Sousa, se ajoelha no fim da corda da procissão e faz o pedido.

"Você foi pedida em casamento no maior evento religioso do Brasil, o Círio de Nazaré", diz a legenda do vídeo, que capturou a atenção dos fiéis ao redor, que pararam para testemunhar o pedido.

O casal ainda foi presenteado com um pedaço da corda após o pedido de casamento. (Instagram/@Ipenichee)

Devotos juntos de Nossa Senhora de Nazaré, Luiza e Iuri compartilham uma longa história com o Círio. Os dois se conhecem desde a infância e começaram a namorar este ano. A participação na corda da Trasladação já é tradição para o casal há cinco anos, mas essa foi a primeira vez que eles completaram o percurso como namorados.

“Sempre tivemos uma ligação muito forte, e Nossa Senhora sempre soube. Por esse motivo, o pedido tinha que ser ali!”, contou Luiza no vídeo.

Ela ainda descreveu o relacionamento como um "amor de novela" e destacou a emoção do pedido. “De todas as emoções vivenciadas, de longe essa foi a melhor”, concluiu. Para completar o momento de bênção, o casal ainda foi presenteado com um pedaço da corda, considerado símbolo de proteção, para abençoar o casamento.

