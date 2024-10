Círio 2024: Pai cumpre promessa por saúde do filho que nasceu com lábio leporino

Milhares de fiéis tomaram as ruas de Belém neste domingo (13) para celebrar o Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil. Entre a multidão de devotos, histórias de fé e gratidão se misturam, como a de Felipe Marinho, de 26 anos, que cumpriu uma promessa pessoal feita a Nossa Senhora de Nazaré, em agradecimento pela saúde de seu filho, João Felipe Marinho, que tem apenas 9 meses.

Felipe contou que a descoberta da condição do filho, um lábio leporino, veio de forma inesperada durante a gestação de sua esposa. "Quando a minha esposa engravidou, a gente soube tarde que ele tinha lábio leporino, e era uma coisa muito nova pra gente, porque é o nosso primeiro filho," explicou.

A malformação congênita, que se caracteriza por uma fissura no lábio superior, pode gerar preocupações em relação à alimentação e à fala da criança. "Eu fiz uma promessa porque, quando comecei a pesquisar sobre a condição, vi o quanto isso poderia ser complicado. Eu sabia o quanto ele iria sofrer, e eu não estava preparado para isso," continuou.

Felipe Marinho de joelhos, pagando promessa pela saúde do filho, em frente à Basílica Santuário (Thaís Neves/OLiberal)

Quando João nasceu, Felipe se emocionou ao descobrir que a situação não era tão grave quanto temia. "Ele veio só com um lábiozinho aberto, um problema apenas estético. Eu disse que se ele nascesse no máximo com isso, eu ia pagar minha promessa de joelhos aqui," contou, emocionado.

Hoje, João Felipe está com saúde perfeita, sem nenhum problema associado à sua condição inicial. "Hoje ele é a criança mais saudável do mundo! Eu sou muito grato a Jesus Cristo e a Maria por causa disso," finalizou Felipe, em meio à multidão que celebrava a devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

