Pintor viaja de Abaetetuba para cumprir promessa no Círio de Nazaré 2024

Genilson Alan veio de Abaetetuba para cumprir sua promessa na procissão desta manhã (13). Após mais de 20 anos sonhando com a casa própria, ele teve o sonho realizado depois de pedir para Nossa Senhora de Nazaré. Na Praça do Relógio, o pintor de 47 anos carregava um tijolo nas cabeças em agradecimento pela conquista da sua vida no Círio de 2024.

"Ano passado eu pedi para Ela [Nossa Senhora] e, no mesmo ano, ela me ajudou. Consegui minha casa e vinha tentando há mais de 20 anos. Prometi pagar minha promessa, vim com um tijolo na cabeça até lá [Basílica]. Vim para cá pagar minha promessa e volto para casa hoje mesmo", declarou o fiel.