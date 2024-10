Bordador de réplica do Manto Oficial do Círio paga promessa pela 5ª vez

O estilista Leonardo Valente, 30, tem uma relação profunda com o Círio de Nazaré. Grato a Nossa Senhora por ter conseguido um emprego, ele começou a reproduzir réplicas dos mantos oficiais da Imagem Peregrina em 2019, e desde então, se dedica ao trabalho todos os anos. O desafio começa na quinta-feira, quando a peça oficial é revelada. A partir desse momento, Leonardo passa a noite estudando os detalhes para iniciar a confecção na sexta-feira e garantir que tudo esteja pronto para a tarde de sábado, a tempo de expor seu trabalho na Trasladação.

"Todo ano, na quinta-feira, eu saio do trabalho e vou direto para a Basílica para assistir à apresentação. Pego o panfleto e já começo a matutar, à noite toda, o que vou usar", conta.

O tempo é um fator crucial no processo, e Leonardo já conseguiu confeccionar uma réplica em até cinco horas. O estilista utiliza um tecido chinês que facilita o trabalho com bordados, e pedrarias que dão brilho e vida à peça. Ele compra os materiais na loja onde trabalha e recebe apoio de sua patroa, dispensando-o de suas atividades na sexta-feira para ter tempo de concluir o trabalho.

A relação de Leonardo com a confecção de mantos começou na sua cidade natal, Colares, no Arquipélago do Marajó. Desde criança, participava da Igreja Católica e, ainda como coroinha, começou a reparar e organizar mantos antigos. Com o tempo, ele ganhou experiência e, em 2013, foi convidado a confeccionar seu primeiro manto, que, embora não fosse para o Círio de Nossa Senhora do Rosário, marcou o início de sua trajetória. Em 2019, enfim, veio a oportunidade de confeccionar o primeiro manto para a festa da padroeira do município marajoara.

Promessa

Após passar um tempo desempregado, Leonardo pediu a Nossa Senhora de Nazaré que as portas profissionais se abrissem. Uma semana antes do Círio de 2019, ele foi chamado para uma entrevista de emprego e, na segunda-feira seguinte à procissão, começou a trabalhar. Desde o ano seguinte, ele se comprometeu a confeccionar uma réplica do Manto Oficial como forma de agradecimento.

Lado a lado, as réplicas dos mantos de 2021 e 2023 (Wagner Santana / O Liberal)

Leonardo relata que muitos fiéis se surpreendem com a semelhança entre a peça oficial e a réplica que ele carrega. "Ano passado, aconteceu algo engraçado: eu estava esperando o atrelamento de segurança e não percebi que uma senhora ao meu lado queria falar comigo. Quando finalmente ela tocou no meu ombro, ela me disse 'moço, seu manto é idêntico'. As pessoas ficavam me olhando e comparando com a Berlinda", lembra, sorrindo. Durante o percurso, muitos pedem para tocar na imagem ou tirar fotos, especialmente nas proximidades da Presidente Vargas, onde as arquibancadas estão repletas de fiéis.

Apesar da satisfação que sente ao ver as réplicas prontas, Leonardo admite que o processo é desafiador, especialmente pelo curto tempo disponível e pela necessidade de escolher os materiais certos. Além disso, ele conta que os custos podem ser altos, e o manto mais caro que já confeccionou chegou a custar cerca de R$ 900. Mesmo assim, ele segue guardando dinheiro ao longo do ano para poder cumprir sua promessa. "Eu geralmente guardo dinheiro, e às vezes minha patroa me ajuda, como no ano passado, quando fiz duas réplicas em vez de uma", explica.

Leonardo também tem palpites sobre as cores dos mantos antes que eles sejam revelados. Ele observa as imagens no telão durante a contagem regressiva para a apresentação e tenta adivinhar com base nos detalhes. No ano passado, acertou ao prever que o manto teria detalhes em verde, e para este ano, apostou em um tom salmão ou bege.

Quando questionado sobre seu grande sonho, Leonardo não hesita: confeccionar o manto oficial de Nossa Senhora de Nazaré. "Se Deus me permitir, um dos grandes sonhos que eu tenho é confeccionar o manto oficial. É uma responsabilidade muito grande e requer muito estudo, mas eu já sei que, se eu tivesse essa oportunidade, faria em azul celeste, com detalhes prateados", finaliza, esperançoso.