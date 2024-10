Trasladação leva mais de 1,5 milhão de pessoas às ruas de Belém, neste sábado (12/10)

Marcada por grandes histórias de fé e um mar de devotos, de todos os cantos do Brasil, prestando homenagens à Virgem de Nazaré, aconteceu a Trasladação de 2024. Este ano, o percurso de 3,7 quilômetros terminou às 23h09, após mais de cinco horas de procissão, com a chegada da Imagem Peregrina à Catedral Metropolitana de Belém. Em 2024, a procissão teve 36 minutos a mais de duração, em relação ao ano anterior.

Com um pequeno atraso, a imagem de Nossa Senhora saiu do colégio Gentil Bittencourt exatamente às 17h58 em direção à Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. De acordo com a organização do Círio de Nazaré, inicialmente, a saída da imagem estava prevista para sair às 17h30. No entanto, uma intensa chuva no final da missa da trasladação adiou o início da procissão.

Antes da romaria uma missa foi celebrada no colégio Gentil Bittencourt pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira, das 16h40 às 17h30. Em frente ao colégio, os devotos aguardaram a saída da santa.

Durante a celebração, o arcebispo de Belém leu a mensagem que Papa Francisco enviou sobre o Círio de Nazaré. No texto, o pontífice destaca o desejo pela paz mundial, amparada pela mãe de Jesus Cristo, Maria de Nazaré.

“As multidões que se reúnem durante o Círio em torno da venerável da imagem da Senhora da Berlinda constituem um expressivo sinal de que o povo fiel vem pedir a benção à Santa Mãe de Deus, porque ela é mediadora da graça que brota sempre e apenas de Jesus Cristo”, afirmou na mensagem o Papa Francisco.

PRESIDENTE E AUTORIDADES EM BELÉM

O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou a Trasladação na Estação das Docas, na Varanda de Nazaré. Lula estava acompanhado de sua esposa Janja, além de Helder Barbalho, Governador do Estado do Pará, Jader Filho, Ministro das Cidades, e demais autoridades.

Essa é a primeira vez que Lula acompanha a procissão. Em 2023, esteve em Belém para o Círio Fluvial, e Janja, primeira-dama, foi quem o representou na Trasladação. O casal presidencial participou do Círio Fluvial, na manhã de sábado (12). A agenda do presidente, que inicialmente participaria somente deste momento, foi alterada e Lula ficou para assistir as demais procissões do Círio.

Na oportunidade, o ministro Jader Filho disse: “Só tem que agradecer todas as bênçãos que Ela [Nossa Senhora de Nazaré] tem feito por nós, pedindo a ela que continue a cobrir todos os paraenses, todo o Brasil, com as suas luzes, com as suas bênçãos."

O governador do Pará, Helder Barbalho, comentou sobre o aumento no número de fiéis que participaram do Círio de Nazaré em 2024 e enfatizou a importância desse evento religioso, destacando como é emocionante ver tantas pessoas nas ruas da cidade, unidas em gratidão a Nossa Senhora. "É muito especial ver tantas pessoas reunidas para agradecer as graças alcançadas. A cada ano, mais fiéis se juntam a nós, demonstrando o quanto todos nós, paraenses e brasileiros, olhamos para nossa querida Mãe e agradecemos por tudo o que ela nos proporciona", afirmou o governador.

PROMESSEIROS EMOCIONAM

A “Procissão das Luzes”, como é conhecida pelos fiéis, carrega muitos personagens e devotos marcantes. A estudante Eduarda Rodrigues se destacou. A jovem foi cumprir a promessa feita por sua mãe, que pediu por sua aprovação no vestibular da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Ela distribuiu 800 santinhos da "Nazinha" e fitinhas em agradecimento à nota alcançada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e garantiu sua aprovação.

Outro relato emocionante foi de Alice Penna, que percorreu as ruas de Belém de joelhos e com a chupeta de seu filho, comovendo fiéis e espectadores que acompanhavam o cortejo. “Meu filho que nasceu com 7 meses, com baixo peso e várias complicações, e a minha mãe Nossa Senhora de Nazaré, me tirou da Santa Casa, após 32 dias. Hoje meu filho está bem de saúde, não ficou com nenhuma sequela e estou agradecendo à Ela por essa benção”, disse.

FAMOSOS NA TRASLADAÇÃO



A festa de Nossa Senhora de Nazaré tem atraído cada vez mais artistas e influenciadores de todos os cantos do Brasil. Na noite deste sábado (12/10), na Trasladação, famosos como Alane Dias, Rafa Kalimann, Thaynara OG e Luis Lobianco marcam presença na Varanda de Nazaré.



A paraense Alane falou que esse ano é de gratidão, pois muitos acontecimentos ocorreram desde o ano passado. "É um ano de muita gratidão. Hoje, na romaria fluvial, eu só conseguia dizer 'obrigada'. Estou vivendo um Círio diferente, além de gratidão é um ano de muito trabalho", disse.

Alane diz que falar sobre o Círio e sobre Nossa Senhora de Nazaré nunca é suficiente, pois carrega essa missão consigo. "Nunca é suficiente falar, pois é algo inexplicável", destaca a atriz.

Para aqueles que vieram conhecer a maior festa religiosa do mundo, a emoção definiu. A influenciadora Thaynara OG está em Belém há alguns dias cumprindo agenda. Nesse meio tempo, ela revela que teve que fazer um bate volta em São Paulo, mas que não poderia perder a oportunidade de viver o Círio. "Eu tinha esse compromisso comigo mesma, queria muito viver isso aqui. Eu estou emocionada que deu certo", disse. Além disso, ela ainda contou o que veio pedir à Mãe de Nazaré: "Vim agradecer pela minha vida e minha família".

Outro artista presente no evento é o humorista Luis Lobianco, que já conhecia a capital paraense, mas nunca tinha vivido o Círio de Nazaré. "Não sei se estou preparado pra encontrar com a Imagem Peregrina. Quando ela passar, eu não respondo por mim", comentou. Ele descreveu, ainda, o Círio como "uma experiência que todo brasileiro precisa viver".