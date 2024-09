Vídeo: cachorro pula no mar e morde cauda de tubarão

Um vídeo que está viralizando na internet mostra a coragem de um cachorrinho e a irresponsabilidade de seus donos. Nas imagens gravadas pelo banhista David López, de 20 anos, é possível ver o animal entrando na água, nadando e se aproximando de um tubarão azul. A cena foi registrada no domingo (22) em Dénia, uma região costeira de Valencia, na Espanha.

VEJA MAIS

Enquanto os outros banhistas tentavam se proteger do animal marinho, o cachorro nadou até o tubarão e mordeu sua cauda. Por sorte o cão foi ignorado e o tubarão seguiu seu caminho. As imagens foram compartilhadas no TikTok e já acumulam mais de 9 milhões de visualizações. Em uma entrevista, David relatou que estava na praia quando avistou o tubarão se aproximando.

"Chamamos os salva-vidas, e eles contataram o aquário para vir socorrê-lo na beira. Um senhor ao lado era o dono do cachorro, que começou a latir para o tubarão. Então, o senhor me disse: 'Vou soltá-lo para ver o que ele faz'. O cachorro correu atrás do tubarão, mordeu sua cauda e voltou. Parecia cena de filme", contou o jovem.

Inicialmente, o vídeo dividiu a opinião dos internautas, que criticaram a postura do dono por ter soltado o animal. No entanto, outros usuários, ao perceberem que tudo terminou bem, se divertiram com a situação. “O cachorro: naquele dia eu acordei muito louco", comentou o primeiro. "Quem tem medo de morrer não pode nem nascer", escreveu outro. "Os outros cachorros apostando que ele não teria coragem de nadar até lá", brincou um terceiro.

Tubarão

Embora nenhum dos animais tenha se ferido durante a interação, o tubarão foi encontrado morto na última terça-feira (24) por especialistas do aquário Oceanogràfic de Valência. O animal sofreu uma lesão no cérebro causada por um choque com um peixe-espada. Em nota publicada pela organização, os pesquisadores relataram que o incidente não é isolado. Nos últimos anos, foram documentados vários casos de tubarões-azuis com lesões provocadas por peixes-espada, levando a comunidade científica a investir em pesquisas sobre o tema.